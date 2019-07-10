Украина снова схлопотала проблемы в Азовском море

10.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В Азовском море снова участились случаи задержки украинских судов, следующих как в порты Мариуполя и Бердянска, так и в обратном направлении.

Об этом в своем блоге сообщил эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клименко, после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» Россия усилит досмотры.

«Продолжительность искусственной задержки судов, следующих в/из Мариуполя и Бердянска, в Керченском проливе по состоянию на 1 июля 2019 (и за все время блокады). Снова имеем рост. Период действия «эффекта Меркель – Макрона» (угроза «Азовского пакета» санкций) закончился. Оккупантов еще немного сдерживает нежелание очень сильно заострять, потому что еще не до конца окончательно решен вопрос «Северного потока-2». Но терпение у них уже заканчивается…

Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews сообщает о статистических показателях продолжительности искусственного содержание судов в апреле 2019 и за весь период блокады», – заявил Клименко.

Напомним, Россия усилила досмотр судов в Азовском море после инцидента с похищением украинскими пограничниками керченского сейнера «Норд» вместе с экипажем.

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