Украинцы уточнили убытки портов в Азовском море и ужаснулись

04.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Убытки украинских предприятий от усиления мер безопасности Россией в Керченском проливе и Азовском море, которое украинская пропаганда считает блокадой, составляют гораздо больше, чем 10 миллиардов гривен, объявленных ранее Министерством инфраструктуры.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский экономический эксперт Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинское правительство должно учитывать еще будущие убытки, которые понесут предприятия после потери рынков.

«На самом деле, сумма, которую посчитали в Кабинете министров – это лишь прямые потери, по состоянию на сегодня. А нужно еще учитывать убытки, которые будут в будущем, потому что те украинские предприятия, которые работали через Азовские порты, они теряют рынки сбыта своей продукции.

И на эти рынки, пока не могут отправлять свою продукцию украинские предприятия, безусловно, эти рынки займут другие производители из других стран. Вернуть обратно эти рынки будет чрезвычайно тяжело.

Потому, на самом деле, общие убытки от того, что происходило в Керченском проливе, от прямой российской агрессии, намного больше эти потери в будущем», – заявил Новак.

Ранее сообщалось, что только Мариупольский торговый порт объявил о 500 млн. гривен убытков из-за ужесточения Россией досмотра кораблей в Азовском море, введенного в ответ на захват Украиной крымского сейнера «Норд».