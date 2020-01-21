Украина снова скулит под дверями ЕС и НАТО

21.01.2020, Киев, Игорь Петров

Интерес к Украине со стороны ЕС и НАТО не спадает и Украина постарается, чтобы она и в дальнейшем не сошла с повестки дня.

С таким смелым утверждением в беседе на DW выступил украинский вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не заметил этого в НАТО. В ЕС мне одни комиссар в прошлом году сказал, что в межвыборный период стало меньше Украины. Но теперь стало снова много. Я ему обещал, что Украины будет еще больше в 2020 году и дальше. И, в принципе, это то, над чем мы работаем», – уверяет Кулеба.

Напомним, во время во время публичной дискуссии “Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год» он также заявлял, что хочет «услышать уровень амбиций Европейского Союза по Украине».

«Через неделю мы будем в Брюсселе на Совете ассоциации. Подготовка идет полным ходом. Это будет полноценный диалог, рассчитанный на достижение конкретных результатов … Прежде всего, меня как вице-премьера интересует в следующий вторник услышать уровень амбиций Европейского Союза по Украине, потому что у нас есть новое правительство, есть новая Европейская комиссия.

У нас есть амбиции, очевидно, они есть у Европейского Союза, и мы должны их синхронизировать, так как этот путь мы должны проходить вместе. Европейская интеграция – это абсолютно безальтернативный курс нашего государства, но ни одна страна не смогла ни приблизиться, ни интегрироваться в Европейский Союз без системной и масштабной поддержки со стороны самого ЕС», – разглагольствует Кулеба.