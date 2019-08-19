Украина со старта ошарашила израильского премьера бандеровщиной

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Прибывший в Киев с официальным визитом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был встречен «приятным» сюрпризом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После прибытия к Мариинскому дворцу, где запланировано проведение встречи между лидерами двух государств, глава правительства Израиля согласно протоколу поприветствовал украинских военнослужащих.

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При этом солдаты ответили новым воинским приветствием «Героям слава!», которое ранее использовалось ОУН-УПА, причастными к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

Нетаньяху на пару секунд застыл у микрофона с озадаченным лицом, после чего проследовал с Владимиром Зеленским дальше по ковровой дорожке.

Отметим, что это первый за 20 лет визит премьер-министра Израиля на территорию Украины.

Напомним, днем ранее российский либеральный политолог Станислав Белковский заявил, что в ходе визита в Киев Нетаньяху постарается проявить посредническую инициативу в налаживании отношений между Украиной и Россией и заставить Владимира Зеленского подавить деятельность националистических организаций.

В 2016 году в Киеве побывал президент Израиля, во время выступления в Верховной раде заявивший, что ОУН причастна к Холокосту и осудивший героизацию антисемитов