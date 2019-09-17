Украина собирается ввести в российском Крыму этническую автономию

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина уделяет меньше внимания теме Крыма, потому что сосредоточена на Донбассе и других проблемах. Но при этом во властных кабинетах идут разговоры о статусе Крыма и его возможном переформатировании в крымско-татарскую автономию.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, немного уделяется внимания, потому что у нас очень много всего другого. В том информационном потоке, который действует постоянно, на все не хватает времени. Но происходят коммуникации и относительно того, что касается прав крымских татар, идут дискуссии каким образом мы должны изменить состав нашего государства, должна ли это быть территориальная автономия или мы перейдем к этнической автономии, сделав крымско-татарскую автономию – эти дискуссии происходят», – сказал министр.

«Безусловно, происходят дискуссии про статус санкций, которые происходят, каким образом мы защищаем свои экономические интересы. Авиационные перевозки, морские перевозки – это все есть. Возможно, недостаточно это происходит и чувствуется, но тогда следует это все учитывать и снова и снова напоминать. Но проблема в том, что миротворческий процесс на востоке с самого начала был отделен от Крыма и минский процесс, и нормандский вообще не касаются темы Крыма – это два разных процесса и набора санкций. Потому, уделяя внимания больше процессам на востоке, мы тем самым меньше говорим просто по времени и вниманию», – заявил Пристайко.

Ранее украинский пропагандист Роман Скрипни заявил, что вернувшись в состав Украины, Крым и Донбасс, вместо широкой автономии, получат карантин, зачистки и массовые аресты.