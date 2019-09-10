«Карантин и тотальные зачистки» – в Киеве рассказали, как собираются возвращать Донбасс и Крым

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Вернувшись в состав Украины, Крым и Донбасс, вместо широкой автономии, получат карантин, зачистки и массовые аресты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский пропагандист Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Далее команда Владимира Зеленского будет пытаться прекратить войну и вернуть территории, но тут не получится как с заключённым, тут не выйдем кулуарными договорённостями. Этот проект должен быть согласован с украинским социумом, чтобы люди сказали: «Да, мы хотим возвращения территорий таким способом, какой вы нам предлагаете». Потому что просто возвращение территорий на правах автономии меня не устраивает.

Большой вопрос, что надо делать с теми людьми, это должна быть реальная зачистка. Необходимо, чтобы там работали спецслужбы и полиция, смотрели, кто чем занимался всё это время. Возможно, кому-нибудь, мягко говоря, необходимо будет присесть за решётку.

И, даже если мы вернём территории, то, с точки зрения логики, это моё субъективное мнение – должен быть карантинный период для того, чтобы адаптировать эти территории, их нельзя просто влить в Украину, это очень опасно, всё равно, что выпить яду. Должны оставаться граница и определённые ограничения на перемещения», – сказал пропагандист, добавив, что всем жителям ЛДНР якобы промыли мозги кремлёвской пропагандой.

По его мнению, Украине якобы стало гораздо легче жить без «ватных» Крыма и Донбасса, которые пошли своей, не бандеровской, дорогой, однако Киев всё равно должен их вернуть.

«Я не такой оптимист, как Зеленский, быстро и в два этапа сделать это не выйдет, к сожалению, или к счастью, потому что жизнь – это жизнь, случилось, как случилось. Нам стало легче дышать без ватного давления в таком объёме. Мы пошли в одну сторону, а Крым и Донбасс – в другую. Но нам необходимо вернуть и Крым, и Донбасс», – рассуждает диванный каратель.

Напомним, накануне министр ЖКХ Украины в правительстве Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко заявил, что Донбасс, возвращаясь под власть Киева, может даже не рассчитывать на автономию.