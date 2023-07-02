Украина собрала самый мощный ударный кулак с начала контрнаступа – второй этап к саммиту НАТО
ВСУ готовятся к прорыву линии российской обороны в Запорожской области, предупреждает основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.
«Противник вовсе не собирается сидеть у телевизора и смотреть, что там происходит в России – он готовится к очередной попытке глубокого прорыва нашей обороны. По результатам анализа всех поступающих данных на Орехово-Положском направлении он сосредоточил до сорока батальонов, преследуя цель рвануть по вектору Орехов – Токмак.
Понимая наши возможности по нанесению ракетно-бомбовых ударов по скоплениям, скорее всего он продолжит тактику ползучего наступления ограниченными силами, пока не поймёт, что создались благоприятные условия для введения в действие основных резервов, предназначенных для последующего броска вглубь наших территорий.
Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Тут следует ждать самых неприятных сюрпризов – Каховское водохранилище тому свидетель», – пишет Ходаковский в своем блоге.
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Аналогичные сведения приводятся и на канале добровольцев «Русского Легиона» (отряды БАРС).
«ВСУ перебрасывают резервы ко всей «Запорожской линии». Киев готовится к новой волне — позиции ВС России вновь будут «забрасывать» техникой и трупами собственных боевиков.
Шансов на успех у Украины мало — но их поджимают сроки. К саммиту НАТО в Вильнюсе [11-12 июля] нужно показать «большой результат», а обещанное Приазовское сражение кануло в Лету.
Проще говоря, русская армия не пустила укроп в Приазовье — Киев идет ва-банк, ставит все на Запорожье», – говорится сообщении.
Предупреждает о наступлении и волонтер Алексей Живов.
«По линии Васильевка – Токмак – Пологи в самое ближайшее время начнутся ожесточенные бои. Противник собрал самый мощный с начала «контрнаступа» кулак. Слева выступом стоит Каменское, за ним в 2-3 км линия Суровикина. До нее противник пока не дошел. Открытым остается вопрос, будет ли противник пробовать брать опорные города первой линии обороны, или попытается прорваться за них. По натовской стратегии, они должны стремиться к глубоким прорывам, контролю над коммуникациями и обрушению тылов, в первую очередь позиций артиллерии. Избегая при этом кровопролитных боев за города. По нашей стратегии мы им этих прорывов не должны позволить», – уточняет Живов.
Военкор Евгений Поддубный пишет, что ВСУ продолжают действовать, не щадя личный состав.
«Противник вновь пытается штурмовать Работино. Теряет людей и технику, но продолжает направлять усилия именно на этот участок фронта. Почему? Очень хочет командование ВСУ выйти к Токмаку, а это не возможно без контроля над н. п. Работино. Идут тяжелые бои. Наши держатся», – сообщил Поддубный.
Спасибо!
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