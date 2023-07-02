Украина собрала самый мощный ударный кулак с начала контрнаступа – второй этап к саммиту НАТО

ВСУ готовятся к прорыву линии российской обороны в Запорожской области, предупреждает основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«Противник вовсе не собирается сидеть у телевизора и смотреть, что там происходит в России – он готовится к очередной попытке глубокого прорыва нашей обороны. По результатам анализа всех поступающих данных на Орехово-Положском направлении он сосредоточил до сорока батальонов, преследуя цель рвануть по вектору Орехов – Токмак.

Понимая наши возможности по нанесению ракетно-бомбовых ударов по скоплениям, скорее всего он продолжит тактику ползучего наступления ограниченными силами, пока не поймёт, что создались благоприятные условия для введения в действие основных резервов, предназначенных для последующего броска вглубь наших территорий.

Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Тут следует ждать самых неприятных сюрпризов – Каховское водохранилище тому свидетель», – пишет Ходаковский в своем блоге.