Украина собралась устанавливать свои памятники на Красной площади в Москве

24.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Страны, которые еще не признали голод начала 30-х годов прошлого века геноцидом украинцев, не должны бояться Кремль.

Об этом в ходе парламентских слушаний заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, Сталин якобы ставил задачу “уничтожить вторую советскую республику, а следовательно – погубить украинское крестьянство, интеллигенцию, язык, историю в понимании народа, уничтожить Украину как таковую”.

Депутат утверждает, что такая политика в классическом понимании этого слова означает геноцид, призвала другие страны, не признавшие “голодомор” геноцидом, не бояться Россия и заявила о силе украинской армии.

“Украина сейчас противостоит Кремлю, украинская армия одна из самых мощных в Европе. Мы даем отпор, мы стали контрибьютором европейской безопасности. И поэтому, коллеги, я бы хотела сказать, что Украина выстояла и выстоит, благодаря и вашей поддержке в частности. И поэтому я верю, что однажды на Красной площади так же, как и в 1991 году, когда был конец империи зла, и на танке был украинский флаг в Москве, однажды вместо похороненного Ленина, этого идола сатанизма, и так далее, в Москве будет памятник жертвам голодомора, потому что будет сильная Украина», – пригрозила Гопко.