24.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Вятрович утверждает, что умершие поднимаются из своих могил

Память украинцев о голоде начала 30-х годов прошлого века делает современных граждан Украины сильнее.

С таким утверждением в ходе парламентских слушаний выступил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, голод был организован искусственно, при этом якобы преследовалась цель «смерть и забвение», которая не была достигнута.

«Эта память – это наш реванш за миллионы убитых. Она делает нас сильнее, потому что в памяти они оживают, становятся рядом с нами в настоящее нашей борьбе. Поэтому наследники тогдашних убийц до сих пор стремятся стереть эту память. Они пытались переписывать наши учебники истории, закрывали здесь архивы, распространяли ложь о голодоморе в мире. Но правда оказалась сильнее, память – непреодолима, и такими сделала нас», – уверен Вятрович.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в память о “голодоморе” киевлян будут атаковать ряженые зомби.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть