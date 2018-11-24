Вятрович утверждает, что умершие поднимаются из своих могил

24.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Память украинцев о голоде начала 30-х годов прошлого века делает современных граждан Украины сильнее.

С таким утверждением в ходе парламентских слушаний выступил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, голод был организован искусственно, при этом якобы преследовалась цель «смерть и забвение», которая не была достигнута.

«Эта память – это наш реванш за миллионы убитых. Она делает нас сильнее, потому что в памяти они оживают, становятся рядом с нами в настоящее нашей борьбе. Поэтому наследники тогдашних убийц до сих пор стремятся стереть эту память. Они пытались переписывать наши учебники истории, закрывали здесь архивы, распространяли ложь о голодоморе в мире. Но правда оказалась сильнее, память – непреодолима, и такими сделала нас», – уверен Вятрович.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в память о “голодоморе” киевлян будут атаковать ряженые зомби.