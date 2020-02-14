14.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Финансы
Просмотров:

Украина собралась взыскать с РФ 100 миллиардов за Крым и Донбасс


Никакой войны между Украиной и Россией нет и не было, поскольку страны продолжают поддерживать между собой дипломатические отношения.

Об этом «Коммерсанту» заявили российские законодатели, давая оценку украинской законодательной инициативе создать агентство «по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России», которое попробует взыскать с РФ добиться компенсаций от Москвы за утраченную в Донбассе и Крыму собственность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что законопроект в Верховную раду внесен представителями четырех фракций, включая провластную фракцию «Слуга народа». Кроме того, украинские депутаты считают, что потеря Украиной контроля над Крымом и частью Донбасса привела к падению ВВП на 16% и утрате активов стоимостью примерно 100 миллиардов долларов.

«Если война была, то почему стороны продолжают держать посольства в Киеве и в Москве? Почему Украина продолжает закупать российский газ? И почему представители наших стран продолжают встречаться в рамках трехсторонних контактных групп? Это болезнь, которая образовалась на Украине после прихода к власти националистов, тиражирующих версию о российской агрессии против украинского народа», – сказал первый заместитель главы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников призвал украинскую власть «посчитать убытки, которые они нанесли собственному народу и государству».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинские эксперты заявляли, что Крым и Донбасс всегда были дотационными регионами, лишившись которых, Украина избавилась от бремени коррупционных денег.

Читайте также: Украинское правительство требует от России репараций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть