Украина собралась взыскать с РФ 100 миллиардов за Крым и Донбасс

14.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Никакой войны между Украиной и Россией нет и не было, поскольку страны продолжают поддерживать между собой дипломатические отношения.

Об этом «Коммерсанту» заявили российские законодатели, давая оценку украинской законодательной инициативе создать агентство «по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России», которое попробует взыскать с РФ добиться компенсаций от Москвы за утраченную в Донбассе и Крыму собственность.

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Отмечается, что законопроект в Верховную раду внесен представителями четырех фракций, включая провластную фракцию «Слуга народа». Кроме того, украинские депутаты считают, что потеря Украиной контроля над Крымом и частью Донбасса привела к падению ВВП на 16% и утрате активов стоимостью примерно 100 миллиардов долларов.

«Если война была, то почему стороны продолжают держать посольства в Киеве и в Москве? Почему Украина продолжает закупать российский газ? И почему представители наших стран продолжают встречаться в рамках трехсторонних контактных групп? Это болезнь, которая образовалась на Украине после прихода к власти националистов, тиражирующих версию о российской агрессии против украинского народа», – сказал первый заместитель главы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников призвал украинскую власть «посчитать убытки, которые они нанесли собственному народу и государству».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинские эксперты заявляли, что Крым и Донбасс всегда были дотационными регионами, лишившись которых, Украина избавилась от бремени коррупционных денег.

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