Россия избавила Украину от дотационных Донбасса и Крыма – экономист

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Крым и Донбасс всегда были дотационные, и лишившись их, Украина избавилась от бремени коррупционных денег, которые разворовывались через эти регионы.

Об этом в беседе на телеканале Newsone заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым и вот та часть Донбасса, которая сегодня находится под оккупацией России, она всегда была дотационной. Но на сегодняшний день она отрезана, потому Москва ее дотирует на сегодняшний день. Поэтому с Украины снята огромная куча тех денег, которые крались и тратились неправильно», – рассуждает Соскин, не поясняя, каким образом у него промышленный Донецк попал в «дотационные».

Отметим, в 2013 году промышленные предприятия Донбасса выпустили продукции на сумму 240 млрд гривен ($28,6 млрд), что составило порядка 15% ВВП Украины. На регион приходилось около $17 млрд в год экспортных поступлений или четверть всего украинского экспорта.