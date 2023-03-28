Украина соврала про отражение атаки российских дронов на Киев

Игорь Шкапа.  
28.03.2023 15:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Украина


Во время сегодняшней атаки российских беспилотников-камикадзе разрушено административное здание.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время сегодняшней атаки российских беспилотников-камикадзе разрушено административное здание. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на столицу. В ночь на 28 марта в Главное управление ГСЧС в г. Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе.

В результате вражеской атаки в 3-этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв.м. Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали», – написала служба в своем телеграм-канале.

Утверждается, что жертв и пострадавших нет.

Всего на месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.

Примечательно, что, как сообщал «ПолитНавигатор», мэр Киева Виталий Кличко изначально написал, что в столице «были прилеты», но затем удалил эту запись.

А представители военной администрации Киева и Генштаба ВСУ заявили, что все 12 беспилотников, атаковавших Киев, были сбиты.

Напомним, что в административные здания на Украине зачастую используются как военные объекты.

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