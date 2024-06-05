Украина создала доктрину мертвых героев ради картинки для Запада

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 13:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинское руководство просто уничтожает своё население в войне против России, чтобы впечатлить этим страны Запада. Об этом на канале «Вышка» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последствия мобилизации будут ужасающими, потому что если с какой-то швейной фабрики мобилизовать настройщика станков, то все, ее можно уже остановить. Или на каком-то там высокотехнологичном процессе ключевую фигуру забрать, допустим, металлургическое предприятие, и там электрик работает, который отвечает за электрику. Представьте, этого человека убрали. Работал электрик шестого разряда, высоковольтная и разная аппаратура, и тут его призвали в армию. Ну и все, предприятие просто остановилось. Я хочу основную идею донести, я пишу об этом постоянно. В армии уже достаточно людей. Ее надо насытить вооружениями», – сказал Себастьянович.

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Украинское руководство просто уничтожает своё население в войне против России, чтобы впечатлить этим страны...


«У нас доктрина мертвых героев. То есть у нас гибнет огромное количество людей, мы это поднимаем на рекламный щит и показываем Западу: «Вот смотрите сколько у нас гибнет людей, дайте нам еще денег, дайте нам вооружение». Вместо того, чтобы вместо людей на первой линии держать роботизированные системы», – добавил политолог.

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