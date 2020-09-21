21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Украина сознательно бросила на Донбасс галичанина, чтобы сорвать переговоры


Назначенный на должность министра по вопросам «временно оккупированных территорий» вице-премьер Украины Алексей Резников прекрасно справляется с поставленной задачей затягивать и саботировать выполнение Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже на то, что ничего не изменится, и похоже на то, что такая установка – заморозить конфликт. Не проводить выборы не только на той территории, не проводить даже на территории Донбасса, которая контролируется Киевом. Понятно, почему – если проведут выборы на территории, контролируемой Киевом, и окажется, что правящая партия получит 0,0%, а большинство – оппозиционная политическая партия, то это будет провал политики. Тогда будет понятно, что то, что делает правящая партия, президент, противоречит интересам не только тех людей, которые живут с той стороны, а и тех, кто на нашей территории живёт», – заявил Погребинский.

«Поэтому я думаю, что сегодня установка такая: Резникова назначили на эту должность, потому что знали, что он против выполнения Минских соглашений. И он будет выполнять свою роль, как бы занимаясь реинтеграцией, а на самом деле – запускают «дурочку», всякий раз объясняя, что вы чего-нибудь там проголосуйте, чтобы мы могли что-нибудь другое там [на переговорах] делать, а выборы всё равно мы там проводить не будем, пока не будет деоккупации. А её не будет на этих условиях никогда. И мы потеряем Донбасс», – предупредил эксперт.

Напомним, что Резников – уроженец Галичины, выпускник юрфака Львовского государственного университета. С 2016 по 2018 года занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.


На днях, как сообщал «ПолитНавигатор», Резников объявил, что Украина не собирается выполнять взятые на себя в Минске обязательства по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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