18.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Вице-премьер Украины подтвердил правоту Лаврова


Украина при президенте Владимире Зеленском не предоставит Донбассу особого статуса, как того требуют «Минские соглашения», а также будет добиваться изменения подписанного в 2015 году документа.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий», вице-премьер Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Резников, который на переговорах в Минске является заместителем главы украинской делегации, подчеркнул, что Зеленский выступает против изменений в Конституцию страны для республик Донбасса.

«Президент во время декабрьского саммита прошлого года лидерам «Нормандского формата» в Париже дал четко понять, что никаких изменений в Конституцию Украины по включению туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено. Также президент неоднократно говорил, что «Минские соглашения» требуют изменений». Это позиция, которую мы отстаиваем в Трехсторонней контактной группе», – заявил Резников.

Примечательно, что глава МИД РФ Сергей Лавров в своем последнем интервью заявил, что при нынешней украинской власти невозможно будет достичь мира в Донбассе.


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