23.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Энергетика
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Украина созрела к созданию газового консорциума

Украина готова к созданию газового консорциума, чтобы сохранить транзит газа через свою территорию.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, консорциум позволит вывести процесс транзита газа через Украину из политической плоскости, а также поможет провести ремонт ГТС за счет инвесторов.

«Естественно, этот вопрос поднимался, естественно, консорциум в интересах Украины. Потому что газотранспортную систему необходимо модернизировать. Это требует очень больших финансовых ресурсов. И лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры. Второе – нам транспортировку газа нужно максимально деполитизировать. И консорциум – это и есть возможность этого достигнуть. Поэтому мы поддерживаем консорциум и вопрос поднимался», – заявил Данилюк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-спикер МИД Украины Олег Волошин утверждает, что министр энергетики США посетил Киев, чтобы убедить Украину не идти на компромиссы с Россией по транзиту газа и не возвращаться к вопросу о газотранспортном консорциуме.

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