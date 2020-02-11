Украина срывает апрельский саммит «нормандской четверки»

11.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Пока вероятность встречи лидеров стран «нормандского» формата не слишком высока, поскольку Киев не выполнил большинство договоренностей по итогам прежней встречи.

Об этом в интервью, опубликованном на сайте МИД РФ, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Рудаков, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что новый «нормандский» саммит состоится в апреле.

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Он подтвердил, что на декабрьской встрече в Париже лидеры «нормандской четверки» договорились, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.

При этом дипломат напомнил, что кроме этой договоренности были и другие: в частности, Киев, Донецк и Луганск должны были развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемых лиц, закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера», согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении «Парижского пакета», в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита «нормандского формата» пока не приходится», – сказал замминистра.

Также его попросили ответить на вопрос, обсуждается ли в «нормандском формате» возможность введения ООН в Донбасс или же от этой идеи отказались окончательно.

По словам представителя МИД РФ, этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится.

«В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало. Вместо этого ряд западных партнеров продвигают концепции некой «операции по принуждению к миру». Ее цель ‑ силовое возвращение Донбасса в состав Украины без предоставления ему особого статуса, что противоречит минскому «Комплексу мер». Донецк и Луганск такой подход не устраивает», – резюмировал Рудаков.

Отметим, что министр обороны Украины заявил, что ВСУ не будут участвовать в полном разведении войск.