Украина стала ближе к Румынии

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

На границе с Румынией начал работать пункт пропуска “Орловка” для паромного сообщения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Пункт пропуска для паромного сообщения “Орловка” начал работу в тестовом режиме”, – говорится в сообщении.

Первых 20 пассажиров и три транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда во время тестового испытания работы паромного комплекса “Орловка”.

Сообщается, что оформление лиц и транспортных средств прошло в заявленные сроки и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

Решение об открытии пункта пропуска на границе с Румынией было принято Кабинетом министров Украины 10 апреля 2019 года. Целью создания пункта было налаживание паромного, пассажирского и грузового сообщения между Орловкой и населенным пунктом Исакча в Румынии.