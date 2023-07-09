Украина стала колонией Запада – прозрение Фарион

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Внесённый Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект о статусе английского языка является доказательством того, что Украина стала колонией Запада.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила львовская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соответственно с этим законопроектом, органы государственной власти и местного самоуправления, а также АР Крым, берут документы от органов местного самоуправления других государств и международных организаций, не требуя перевести их на украинский язык. Действительно, разве раб будет чего-то требовать у своего пана? Нет, он будет под пана ложиться», – сказала Фарион.

Она возмутилась, что по первому требованию украинские чиновники должны будут общаться с ними по-английски.

«Но это ещё не всё. Оказывается, не только государственные органы, а любой будет иметь право требовать от украинских органов власти давать официальный ответ на английском языке. Для кого мы строим украинское государство? Мы уже подписались, что уже стали колонией, просто ещё не знаем, чьей? Можно упасть ещё ниже во время войны, когда гибнут лучшие украинцы? И что это за нация, которая не может защитить свой язык? Это не нация, это сброд, население. И если раньше нам насаждали русский язык, перед этим польский, латинский, церковно-славянский, то теперь мы дошли до английского, и ещё и поливаем это глобалистским позитивом», – добавила нацистка.

Фарион отметила, что английский язык также захватит сферу образования Украины.

«Соответственно с предлагаемыми изменениями в сфере образования английский язык становится абсолютно престижным, устраняя украинский язык с приоритетных позиций. Английский, а не украинский язык, становится пропуском к карьерному росту преподавателей. То есть, я, украинский филолог, теперь должна публиковать свои статьи по украинской филологии на английском языке. За это мне повысят рейтинг, подпишут контракт. В ином случае со мной контракт не подпишут. То есть, украиноязычных выбрасывают за борт их собственной страны, которая почему-то ещё называется Украиной. Думаю, что вскоре переименуют», – резюмировала Фарион.