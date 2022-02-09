Украина стала мировым рекордсменом по количеству мусорных свалок

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Новости Украины

Украина в скором времени может потерять реку Днепр из-за огромного количества нелегальных мусорных свалок и других проблем с экологией .

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По мнению ряда экспертов, через 10-15 лет мы можем уже не увидеть реку Днепр. Или увидим, но она превратится в зелёную лужу, в которой будет тяжело купаться, и нельзя будет брать воду для потребления. Мы рекордсмены по количеству мусорных свалок в мире, у нас их более 30 тысяч, большинство из которых нелегальные. 95 процентов всех наших отходов идут не на мусороперерабатывающие заводы, а на землю или под землю, загрязняя десятки и сотни тысяч гектаров земли по всей стране», – сказал Фирсов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинским торговым сетям запретили бесплатно выдавать своим покупателям тонкие пластиковые пакеты, в которые обычно фасуют овощи, фрукты или молочку, но эта мера оказалась профанацией.

Кроме того, ранее Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что 90% водных объектов Украины являются загрязненными.