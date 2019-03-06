Украина стала настоящей Европой – времён раннего средневековья

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Ход президентских выборов, сопровождающихся подкупом, запугиванием, фальсификациями, свидетельствует: Украина стала настоящей Европой – правда, времён раннего средневековья.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Klymenko Time» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти выборы выборами назвать крайне сложно, это такое грязное месиво, которое состоит из админресурса, подкупа, запугивания, «сетки», дефектных социологов с дефектными выводами – собственно, всё, как нам и обещали, настоящая «европейская Украина». Европа времён раннего средневековья», – заявила Лукаш.

«Украинские выборы всегда не были «чистыми», но если оценить, на какие выборы они больше похожи – 1999 года, когда Кучму второй раз выбирали или 2004-го?» – спросил ведущий.

«На выборы в Гаити. Там был такой диктатор Дювалье (также известный как «Папа Док» – ред.), он напечатал такой бюллетень, в котором было написано только одно: «Согласны ли вы, чтобы Дювалье стал президентом?» и не ограничил количество таких бюллетеней. После этого он переформатировал полностью власть под себя, и даже гимн изменил, который был со словами: «Папа Док навсегда». И вообще жизнедеятельность гаитянского диктатора, обязательно посмотрите, потрясающий был чувак, если бы я с кем-то проводила параллель, у «нашего папы» – только с Дювалье. Очень похожие товарищи и по подходам, и по хватке, и по уничтожению и репрессиям», – рассказала экс-министр.

Лукаш раскрывала суть предвыборной «сетки» Порошенко для фальсификации путем подкупа бедного населения.

«Первый раз, когда «грибница», эта «сетка» распространяется по всей Украине. Для меня в этом самое циничное то, что попадают в сети самые бедные, самые нуждающиеся, люди, попавшие в самую сложную жизненную ситуацию, и они верят, они рефлексируют, чувствуют себя обязанными, берут эти деньги. И представляете ситуацию, они берут эти деньги, собираются как-то голосовать, их собираются как-то контролировать, не понимая, что они берут своё же. Раздаёт же он деньги не панамского офшора. Он раздаёт деньги, украденные ранее у них же, в том числе на оборонке, на «армии, мове, вире» и на всех этих отвлекающих историях.

Поэтому люди, которые верят в эти «сетки», вызывают у меня большое желание пообщаться и изменить их ситуацию? Если меня кто-то сейчас видит, поговорите с людьми, деньги брать надо, это очевидно. Деньги надо брать бессовестно, массово, организованно, выкладывая всё это в соцсети. А голосовать надо так, как вы решили, вы никому ничего не обязаны. Никакого второго срока пауку. Только первый, но не там, где он хочет», – призвала юрист.

При этом, комментируя обещанные правительством повышения пенсий и других соцвыплат, Лукаш также посоветовала украинцам относиться к этому скептически.

«За пять лет уже самые наивные украинцы осознали, что происходит. Безусловно, перед каждой избирательной кампанией любая власть, пытаясь удержаться, поднимает социальный вопрос на знамя и с этим знаменем бежит к народу, выплачивая ему деньги. Но в данном случае ситуация вообще нетривиальна – банкрот вдруг внезапно начал метать деньги в массы!

Это достаточно унизительно. Например, эта добавка к пенсии 2410 гривен, она единоразовая. А что ты будешь в октябре делать на выборах? Или ты не собираешься в октябре выборы проводить? Надо ж всё время будет доплачивать. Это – способы легального подкупа, и мне кажется, что они не помогут. При этом замалчивается реальные факты, что МВФ не будет молчать, что в мае поднимутся тарифы, нравится это кому-то или нет. И так далее», – подытожила Елена Лукаш.