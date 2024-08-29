Украина станет главным конвейером Европы по производству вооружений – Ходжес

Елена Острякова.  
29.08.2024 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 292
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Еще один американский генерал заявил о создании на Украине центра дешевого производства оружия.

На этот раз бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал об этом в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще один американский генерал заявил о создании на Украине центра дешевого производства оружия. На...

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«Я думаю, что вероятно через 10 лет Украина станет центром оборонной промышленности и производства оружия во всей Европе. Им придется делать это с учетом накопленного опыта. Я думаю, мы скоро увидим, что лучшие коплексы будет производить Украина, а не Германия, Великобритания или Франция. Так оно и будет. На Украине качественные системы вооружения, противокорабельные ракеты, ПВО, ИИ возможно делать намного дешевле», – сказал Ходжес.

Ранее о том, что США развернут на Украине масштабные отверточные производства оружия после окончания конфликта с Россией в интервью блогеру Доминику Преси заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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