11.10.2021 20:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

До становления западных парламентских традиций Украине и украинскому обществу ещё идти не менее двухсот лет.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В той же самой Великобритании, стране с самой старой парламентской традицией, в Палату представителей попадают учителя и рабочие, которые ведут, мягко говоря, аскетический образ жизни. Я говорю про то, что западная демократия знает примеры аскетизма – это традиция и практика», – сказал в ходе беседы телеведущий Артём Никифоров.

В свою очередь, советник главы Зе-офиса отметил, что до британских традиций Украине очень далеко.

«Само собой, но для этого нужно пройти путь западной демократии от хартии вольности до современного парламента, мы прошли этот пусть? У нас другой путь, другая страна. Может быть, через 200 лет, когда всё общество будет таким, может быть, так будет», – ответствовал Арестович.

Напомним, ранее в Москве заявили, что одной из особенностей общественной жизни на Украине является отсутствие в ней работающего института репутации.

Кроме того, во Львове отметили, что украинцы за 30 лет независимости построили не богатую и процветающую страну, а антигосударство, в котором всех интересует только личная нажива и передел рынков.