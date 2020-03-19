Украина становится эпидемиологической угрозой для Донбасса

19.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

в ДНР опасаются проникновения в республику коронавируса COVID-19 с территории Украины, где ситуация в здравоохранении усугубилась в последние годы.

Об этом «Известиям» рассказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у нас и есть опасения проникновения к нам COVID-19 из-за границы, то в первую очередь не из России, а с Украины. В России все-таки налажена система мониторинга ситуации и превентивных мер, мы в этом вопросе очень тесно взаимодействуем в Роспотребнадзором и Минздравом РФ. Чего, к сожалению, не скажешь об Украине — с ними никак», – сказала Долгошапко

«Более того — за последние годы медицинская помощь в этой стране значительно ухудшилась: разрушена система участковости, бесплатного обеспечения лекарствами онкобольных, сама медицина стала платной. Наши жители, выезжая на ту территорию, чаще всего не получают даже элементарного медобслуживания, – добавила министр.

Еще одним фактором риска она называет тесные связи Украины с Европой, и в частности с Италией, куда выезжают на заработки многие украинцы и где счет заболевших пошел на десятки тысяч.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава ДНР Денис Пушилн объявил, что республика закрывается от Украины из-за угрозы эпидемии.