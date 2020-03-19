Ситуация на Украине усугубляется. ДНР идет на беспрецедентные меры

19.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Есть все основания прогнозировать, что ситуация с распросттранением коронавируса на Украине будет усугубляться.

Об этом в своем телеграм-канале пишет глава ДНР Денис Пушилиает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных. Учитывая данные обстоятельства, в целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию Республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года», – информирует Пушилин.

Он уточняет, что у жителей ДНР, находящихся на подконтрольной Украине территории, еще есть время вернуться домой.

«Обращаю внимание, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей. При этом подчеркиваю, что в ДНР на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», – добавил глава ДНР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина выбилась в мировые лидеры по смертности от корнавируса.