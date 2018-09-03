Украина становится европейской, но безлюдной

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

За последние четыре с половиной года Украину покинуло порядка десяти миллионов человек.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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По ее словам, эта цифра сравнима с потерями Украины в годы Великой Отечественной Войны.

«У нас прекрасный, замечательный народ, только 100 тысяч человек в месяц покидают Украину, а за последние почти пять лет территорию Украины покинуло, по оценкам экспертов, около десяти миллионов граждан. Это потери, сравнимые с потерями в Великой Отечественной Войне», – заявила Лукаш.

Ранее Елена Лукаш в своем блоге сообщила, что политика нынешней украинской власти приведет к тому, что страна будет европейской, но безлюдной.