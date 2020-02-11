11.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Социология, Украина
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«Украина стремительно теряет свою внутреннюю легитимность – социолог


Президент Украины Владимир Зеленский исчерпал колоссальный кредит народного доверия, который у него имелся в момент избрания.

Об этом в эфире «Вести FM» рассказал донецкий социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина стремительно теряет свою внутреннюю легитимность. Приход к власти новых людей в конечном счете привел к тому, что буквально меньше через год у них страшный экономический кризис. Зеленский выиграл с колоссальными преимуществом, но не воспользовался им.  На четверть недобран бюджет… У них уже не будет 70%. Меньше 40% доверие им сейчас. Проседает серьезно партия власти. Но у «Оппозиционного блока «За жизнь» меньше 10%, доверие к ним не пришло, не пришло оно и к Порошенко с Тимошенко», – рассказал эксперт.

В этом социолог видит опасную тенденцию, сравнивая нынешнюю ситуацию с первым майданом и победой Януковича после него, когда баланс доверия граждан переходил от одной политической силы к другой. Теперь же этот потерянный партией Зеленского показатель не пришел к оппозиции, на основании чего эксперт делает вывод о том, что «люди не связывают свое будущее со страной».

«Победил Зеленский, получив колоссальный карт-бланш, – отметил Копатько. – У него появилась возможность решать задачи так, как он хочет. Привлекать профессионалов, цементировать команду. У него не было оппозиции! …В народе было ожидание, что все будет хорошо. А теперь к концу января количество людей, которые считают, что страна развивается в неправильном направлении, стало намного больше».

Ранее в Киеве заявили, что у Зеленского полностью отсутствуют кадры, которыми он мог бы заменить нынешних членов правительства в случае их отставки.

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