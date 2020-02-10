Слезай – приехали: Зеленский не сможет найти лучшее правительство

10.02.2020, Киев, Игорь Петров

У президента Украины Владимира Зеленского полностью отсутствуют кадры, которыми он мог бы заменить нынешних членов правительства в случае их отставки.

Это значит, что даже в случае замены – новое правительство Украины будет таким же неэффективным и разношерстным, как и нынешнее.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встает вопрос о замене членов правительства. Но на кого их будут заменять? У партии «Слуга народа» нет никакой структуры, т.е. у Зеленского нет своих людей. Его людей – раз два и обчелся: Ермак, Богданов.

Этого явно недостаточно, чтобы заполнить все потенциально вакантные должности в министерствах. Это означает, что людей снова будут, как «Украинская правда» писала недавно, «набирать на улицах», через какие-то там рекрутинговые агентства.

А такие люди по определению представляют чьи-то интересы. И может получиться так, что команда нового правительства будет столь же разношерстной в плане представления интересов отдельных финансовых групп, как и нынешняя.

Ничего не поменяется. С перестановкой кадров ситуация останется та же самая», – резюмировал эксперт.