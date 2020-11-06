06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина собирается построить базовую станцию связи на острове Змеиный, который находится в Черном море и относится к Одесской области.

Соответствующие тендер зарегистрирован в системе публичных закупок Prozorro, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно условиям тендера, до конца 2022 года на острове должна появиться «береговая радиостанция морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности мореплавания».

На эти цели будет выделено более 68 миллионов 265,8 тысяч гривен. Гарантийный срок эксплуатации объекта должен составлять не менее 25 лет.

Кроме того, коммунальное предприятие «Морская поисково-спасательная служба» объявила еще четыре тендера более чем на 2 млн гривен на строительство других объектов для радиостанции и геологические работы.

Напомним, ранее экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия начала ползучее наступление на Змеиный, передвигая доставшиеся ей после 2014 года бывшие украинские буровые установки в Черном море поближе к острову, где находится нефтегазовый шельф.

Кроме того, офицер генштаба ВСУ Виктор Шидлюх заявил, что Россия может попытаться захватить остров Змеиный в Черном море, недалеко от которого находятся месторождения нефтегазового шельфа.