Украинский адмирал: Россия начала ползучее наступление на остров Змеиный

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Россия передвигает доставшиеся ей после 2014 года бывшие украинские буровые установки в Черном море поближе к острову Змеиный, где находится нефтегазовый шельф. Официальный Киев ничего не может противопоставить действиям Москвы – украинские ВМС не имеют необходимых кораблей.

Об этом на форуме Age of Crimea в Киеве заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский адмирал посетовал, что вышки превращены русскими в наблюдательные пункты, с которых они отслеживают трафик из украинских портов.

«Идет сухогруз. Он спрашивает у капитана: «намерения, прохождение, характер груза?». И все это выдается. 90% капитанов сдают информацию.

Что будет дальше? Я недаром сказал, сколько эти вышки находятся от Тарханкута и сколько стоят до острова Змеиный. Они нас подпирают. За один год, с 2017 по 2018, вышки подошли к Змеиному на две мили. Все дальше оно ползет.

Без кораблей, извините, я ничего делать не буду. С одним «Сагайдачным», который сейчас на модернизации, – то же самое. Проблема.

Стоит недостроенный корвет. Сказал одному, другому, всем говорю – давайте его достроим, рабочие места, 9 тысяч рабочих мест по всей Украине, 29 предприятий завязаны на этот корвет. Флоту нужны корабли, пока еще есть моряки и морские офицеры», – сказал Воронченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее офицер генштаба ВСУ Виктор Шидлюх заявил, что Россия может попытаться захватить остров Змеиный в Черном море, недалеко от которого находятся месторождения нефтегазового шельфа.