Украина строится на лжи с первого дня «незалежности»

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинские сепаратисты, оторвавшие исторические русские земли от России, с первых дней «незалежности» строили свой самостийный проект на лжи.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невозможно строить государство на лжи, а эта ложь была заложена в основы украинской независимости. Так как для того, чтобы эта идея независимости состоялась в головах граждан Украины, нужно было опорочить всё связанное с предыдущим периодом, со всеми веками сосуществования в пространстве с Россией, и это началось с первых дней украинской независимости – задолго до 2014 года.

Сюда же укладывается и необходимость утверждать украинский язык путём дерусификации – не просто развивать украинский язык, пропагандировать его, а репрессировать русский, чтобы таким образом дать развиваться украинскому.

Но мы знаем, что это явление приобрело парадоксально разные последствия. В Крыму, который вернулся в Россию через 23 года после того, как Украина стала «независимой» – как раз это вызвало обратное желание», – заявил Затулин

«В 90-е годы мы пытались объяснить, что для того, чтобы Украина развивалась бесконфликтно, надо понимать, что она состоит из разных частей, в ней живут разные люди, и в этом смысле она ещё более мотивирована для того, чтобы быть ещё более федеративной, чем Россия. Но тут же эта идея была заклеймена как хитроумный заговор, и всё, что мы как лечащие врачи пытались объяснить пациенту, было представлено как наша украинофобия», – добавил политик.