Новости Украины

28 июня Украина празднует день конституции. Сегодняшний праздник в череде календарных свят незалежной Украины – самый странный. Скажем, с днем независимости все понятно – надо же от какой-то даты вести отсчет, ну вот и: в конце концов, 24 августа ничуть не хуже скажем 1 декабря – дня всеукраинского референдума, легитимизировавшего решение Рады про эту самую незалежность.

Или вот порошенковский праздник-новодел 14 октября – «день защитников Украины», ставший при Зеленском гендерно-правильным, с довеском в виде «защитниц». Тут тоже все понятно – взявшей курс на строительство АнтиРоссии стране нужно было кровь из носу отстроиться от идеологически неправильного дня Советской Армии и ВМФ.

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Долгое время этот день, как и в соседней России, был безликим и идеологически обезжиренным «Днем защитника Отечества» – без указания, какого именно. Зато теперь и козе понятно – речь идет о бандеровском «Отечестве», да и ставший воинским приветствием в ВСУ СУГС как бы обязывает.

Похожая история – с «днем соборности и свободы» – совместившим в себе глорификацию сразу двух пропагандистских заплачек новоукраинской идентичности – памяти о череде майданов, уничтоживших на Украине понятие процедурной демократии и законной передачи власти и памяти о петлюровской «злуке» 1919 года, знаменовавшей фиктивное единение двух государственных химер – УНР, существовавшей к тому времени только под колесами поезда с членами Директории, – и ЗУНР – западноукраинской республики, которую Петлюра годом позже продал полякам за ящик печенья и бочку варенья.

Понятно, что соборность в том виде, как ее навязывают стране, расколотой по десяткам линий – это фикция. Но, тем не менее, эта фикция позволяет выстраивать вокруг нее полноценную репрессивную машину, в рамках которой даже невинное слово «федерализация» давно уже стало признаком состава преступления.

И это не шутка – на Украине преследовали десятки политиков и общественных деятелей по обвинению в «сепаратизме» – за высказанные вслух сомнения в целесообразности унитарного устройства страны. Хотя подавляющее большинство федералистов были настолько умеренны в своих притязаниях, что в их фантазиях о федеративном будущем страны речь не шла не только о выходе из состава Украины тех или иных земель, но даже о предоставлении землям такого права.

О смысле и значении навязываемого дня скорби и примирения 8 мая вместо Дня Победы 9 мая и говорить не надо – всем и так все понятно, что к чему и зачем. В этом году, кстати, произошел важный прорыв – под предлогом военного положения Украина впервые в своей незалежной истории встретила 9 мая как обычный рабочий день – власти, не то что не праздновали Победу, но даже не дали людям по этому случаю выходной.

И вот мы добрались до дня конституции. Почему это самый странный праздник незалежной Украины? Не только потому, что пошел 17-й год с момента, когда конституция на Украине тотально не выполняется, играя роль филькиной грамоты, но еще и потому, что если раньше этот факт было принято стыдливо прикрывать разного рода фиговыми листками, то теперь его перестали стесняться от слова вообще.

Скажем, есть в конституции статья 10, и особенно ее вторая часть – о том что «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Ну, есть и есть. Наличие данной конституционной нормы прямого действия ничуть не помешало Раде принять целый пакет драконовского мовного зконодательства – с тотальным запретом русского языка и вообще всех других языков кроме украинского – и с штрафами за их использование. А Конституционный суд стыдливо отвел глаза, сделав официальное заключение на голубом глазу – мол, нет в такой коллизии никакого нарушения ничьих прав.

Та же история – и с репрессивным в отношении всех языков, кроме мовы, законом об образовании. И с языковыми квотами в СМИ, и так – вплоть до сферы услуг.

Или вот – конституция прямо запрещает использование вооруженных сил в антитеррористических операциях внутри страны. Но, как вы помните, это не помешало человеку на странной – и тоже не предусмотренной конституцией должности «и. о. президента» подписать антиконституционный указ о начале «АТО» – и направить армию против гражданского населения.

Точно так же – в обход конституции и ее норм – вели войну без объявления военного положения. А еще – одним росчерком пера под антиконституционным законом о люстрации – лишили права на профессию сотни тысяч людей – хотя конституция прямо запрещает суживать прописанный в ней набор прав и свобод граждан.

Но и это еще не все. Конституция Украины за прошедшие 16 лет столько раз переписывалась под каждую вновь приходящую власть, что сегодня никто кроме фанатов конституционного права вам не скажет – а по какой из версий конституции вообще живет страна?

Напомню – сначала Конституцию поменяли на закате президентства Кучмы, затем кучмовские поправки аннулировал Ягукович через свой карманный Конституционный суд. После изгнания Януковича уже майданщики вернули кучмовскую конституцию, после чего конституцию несколько раз менял уже Порошенко.

Продолжил кромсать конституцию под себя и Зеленский – чего стоят поправки о свободной продаже земли, принятые, как утверждают правоведы, с нарушением конституционных требований. Зеленскому пробовал было возражать Конституционный суд, однако президент-шоумен решил этот вопрос, просто разогнав судей, перестав выплачивать зарплату главе суда, обрезав ему служебный телефон, а затем и вовсе объявив его в розыск.

После чего, войдя во вкус, принялся штамповать одно за другим абсолютно антиконституционные решения СНБО, которыми без суда закрывал телеканалы, объявлял людей «контрабандистами» и накладывал на граждан Украины санкции, хотя это прямо запрещено и законами, и конституцией.

Однако все вышеперечисленное совсем не мешает тому же Зеленскому раз в год 28 июня разражаться пафосными речугами о правовом государстве и давним традициях украинского конституционализма, берущих свое начало аж в «конституции Пилипа Орлика» – вассальном договоре между шведским королем и сторонниками беглого гетьмана Мазепы, который в украинской мифологии, заменяющей на Украине историю, принято считать чуть ли не первой конституцией в Европе.

«Мы уверены, что рано или поздно и Конституцию Филиппа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и остальные предметы украинской школы будут точно изучать наши счастливые и улыбающиеся детки – в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, в Крыму! Победа не за горами! Победа за нами! С Днем Конституции Украины, дорогие граждане! Слава вам! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!».

И что с того, что до этого дня далеко, как до Китая раком. Хотя мечтать не вредно. Мечтать ведь не вредно.