05.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Украина так и не смогла сосчитать голоса на местных выборах


На Украине до сих пор не могут огласить результаты региональных выборов, которые состоялись еще 25 октября.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевская тележурналистка Надежда Саас.

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«Уже почти сутки, как мы участвуем в глобальном хоре возмущения по поводу «затягивания подведения итогов голосования в США». Напрочь забывая, что у нас уже 10 дней как нет официальных итогов собственных выборов в органы местного самоуправления. И там такая борьба, и такие методы, что демократам с их «чудесами почтового голосования» и не снились. Вспоминаешь это, и радуешься, что на телевидении занимаюсь именно международной политикой. Она далеко не такая бессмысленная и беспощадная, как наша внутренняя», – пишет Саас.

Напомним, что прошедшие 25 октября выборы показали серьезное падение популярности правящей партии «Слуга народа».

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