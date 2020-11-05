Украина так и не смогла сосчитать голоса на местных выборах

05.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине до сих пор не могут огласить результаты региональных выборов, которые состоялись еще 25 октября.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевская тележурналистка Надежда Саас.

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«Уже почти сутки, как мы участвуем в глобальном хоре возмущения по поводу «затягивания подведения итогов голосования в США». Напрочь забывая, что у нас уже 10 дней как нет официальных итогов собственных выборов в органы местного самоуправления. И там такая борьба, и такие методы, что демократам с их «чудесами почтового голосования» и не снились. Вспоминаешь это, и радуешься, что на телевидении занимаюсь именно международной политикой. Она далеко не такая бессмысленная и беспощадная, как наша внутренняя», – пишет Саас.

Напомним, что прошедшие 25 октября выборы показали серьезное падение популярности правящей партии «Слуга народа».