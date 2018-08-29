Украина теряет возможность оспаривать статус Крыма в международных судах

29.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Выход Украины из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, анонсированный ранее президентом Петром Порошенко, приведет к тому, что страна потеряет свои признанные границы и уже де-юре лишится Крыма.

Об этом в эфире телеканала 112 заявили украинские политики и эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам депутата Верховной Рады МИхаила Добкина, в случае разрыва договора, тема Крыма будет поднята в первую очередь.

«Нет договора – нет никакой ответственности по границам, которые установлены в рамках всевозможных договоров и совместных актов между Украиной и Россией. Речь, прежде всего, идет о Крыме», – заявил Добкин.

С ним согласен политолог Вадим Карасев, который считает, что таким образом Украина теряет возможность оспаривать свою территориальную целостность в международных судах.

«Как только мы из этого договора полностью выходим, тогда у нас пропадают, могут пропасть серьезные аргументы для оспаривания принадлежности Крыма, де-юре, в составе Украины. Де-юре Крым продолжает оставаться в составе Украине и этот договор большой, он закрепляет это состояние», – добавил Карасев.

Ранее Порошенко заявил, что МИД Украины уже готовит пакет документов, необходимый для того, чтобы начать процесс прекращения действия так называемого Большого договора, то есть Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.