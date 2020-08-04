Украина требует ввести корабли НАТО в исключительную морскую зону РФ

04.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киев обеспокоены тем, что Россия стала активно мешать проведению совместных учений Украины и НАТО «Си Бриз»

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гончар в очередной раз повторил, что Россия объявляет закрытыми участки проведения учений и вводит туда свои корабли.

«Она не просто внимательно следит за учениями НАТО, она мешает, активно мешает этим учениям, создавая разные провокационные ситуации. Например, если в прошлом году во время «Си Бриз-2019» был такой себе фокус перекрытия части зоны для проведения учений «Си Бриз» в последний момент, когда учения уже стартовали.

В этом году это проявилось уже в более брутальной форме – перекрыта была не только одна часть зоны учений, а нескольких частях всей акватории, которая была украинской стороной в соответствии с международной конвенцией зарезервирована для проведения учений. То есть Россия снова сделала это для преград», – заявил Гончар.

Для того, чтобы такого не было, в следующем году Гончар предлагает расставлять по периметру зоны учений «Си Бриз» корабли НАТО, которые якобы должны остановить российский флот.

«Ну мы понимаем, что Россия на уговоры реагирует слабо, потому должен быть просчитан другой уровень реагирования, который уже должен состоять в том, что в случае проведения следующих учений «Си Бриз» в следующем году, акватория, где будут проходить учения, должна быть уже не просто обозначена координатами на картах участников учений, а так сказать, в углах этой зоны должны стоять боевые корабли, которые будут не допускать того, чтобы корабли другой страны, которая не является участницей этих учений, не заходили в эту зону.

То есть создать свою зону ограниченного доступа не на карте, как это делается сейчас, а реально», – предложил эксперт.

Отметим, что речь идет об исключительной морской зоне РФ, которую Киев считает своей.