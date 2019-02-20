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20.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Украина у разбитого корыта: На ТВ причитают о разорванных связях с Россией

У Украины нет перспектив на восстановление своей экономики без нормализации отношений с Россией. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, наибольшие перспективы имеет транзит товаров из Азии через Украину в Европу.

«Украина может быть успешной и богатой исключительно как транзитная страна. Другого соседа к востоку от наших границ, кроме как России у нас в обозримом будущем явно не будет. Соответственно, без восстановления в той или иной форме хотя бы транзита товаров через Украину и Россию в Азию, а из Азии через Украину в Европу, мы не преуспеем. То есть, нам нужно ставить открыто вопрос о нормализации отношений с Российской Федерацией в целом. Без этого экономика наша не полетит», – заявил Волошин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Евросоюз фактически закрыл свой рынок для металлургов Украины, что стало серьезным ударом по отрасли, которая ранее пострадала в результате блокады Донбасса.

Ранее киевский экономист Алексей Плотников заявил, что, подписав договор об Ассоциации с ЕС, Украина закрыла для себя рынки восточного направления, однако за прошедшие годы так и не компенсировала эту потерю ростом торговли с ЕС.

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