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17.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Украина, Экономика коллапса
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Так за что скакали на Майдане? – ЕС нанёс удар по Украине

Украинская металлургия, только «оправившись» от результатов блокады Донбасса, получила новый удар, откуда не ожидал Киев, – Евросоюз фактически закрыл свой рынок.

Об этом в эфире канала «NewsOne» рассказал экс- командир нацбата «Айдар», нардеп Сергей Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начала настраиваться металлургия, после того, как порвали их связи, которые были в ОРДЛО, снова замкнули систему, начали работать, но ЕС, увидев, что Украина начала наращивать свой потенциал и поставлять в Европу свою продукцию, ударила Украине по ценам, они ввели квоты по количеству. И куда направился наш рынок – к тому, кто больше потребляет, а потребляет больше РФ. И мы снова завернули в РФ», – признал Мельничук.

«Да, предприниматели ищут рынки сбыта своей продукции, но мы выбрали своим направлением реализации продукции европейские рынки, куда мы хотим идти, но нам ставят заслоны, потому предприниматели ищут евразийские рынки, Россию и так далее. Они ищут, где проще продукцию продать», – пожаловался экс-боевик АТО.

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