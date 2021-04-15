Украина убила еще одного мирного жителя Донецка

15.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На северной окраине Донецка в результате украинских обстрелов в своей квартире погиб шестидесятилетний мирный житель улицы Новороссийской. Огонь вёлся, в том числе, из 120-мм миномётов. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦЦК.

Российский военкор Андрей Руденко опубликовал видео с места трагедии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог Владимир Корнилов полагает, что военное преступление будет вновь замолчано украинскими СМИ.

«Украина опять заявит, что это все «постановка» и «фейк» (как в случае с гибелью мальчика)… Затем ОБСЕ и ООН включают погибших в общий список жертв, после чего Украина ссылается на эти данные, называя их «списком жертв российской агрессии». То есть каждая отдельная гибель – «фейк российской пропаганды». А вот когда все вместе – оказывается, погибшие были, но все это дело рук «агрессора», – прогнозирует Корнилов дальнейшие манипуляции официального Киева.

В свою очередь спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник добавил, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы Украина не срывала заключение нового перемирия.

«59-летний мужчина находился у себя дома на кухне и был убит осколком украинского боеприпаса во время обстрела Донецка вооруженными формированиями Украины… Вчера из-за нежелания Киева и нерасторопности служб ОБСЕ вопрос о согласовании мер по прекращению огня так и не был рассмотрен. Если бы договорились, этой смерти могло бы не быть» – написал Мирошник у себя в Telegram.

Напомним, вчера ВСУ открыли огонь из 120-мм миномётов по северо-западным окраинам Донецка.