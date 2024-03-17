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ВСУ вслед за школьницей убили сегодня еще одного белгородца. В момент прилёта снаряда мужчина стоял на парковке рядом со своей машиной. Он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда бригады скорой помощи.

Ещё 12 человек получили сегодня ранения. Из них восемь человек отвезли в горбольницу №2 Белгорода. В самом тяжелом состоянии – женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают всё, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь. Трём пострадавшим вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

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Один из снарядов попал в проезжую часть. Осколки посекли проезжающие мимо автомобили. Еще один снаряд попал в многоквартирный дом. Также удар пришёлся по детскому садику на улице Горького.

«Вы же видите: ни одной единицы военной техники, ни одного человека в зеленой форме. Бьют по старикам, по детям, по мирным жителям и домам», — возмущен губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На данный момент в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозсубъектах. На данный момент зафиксированы повреждения в 12 автомобилях.

В Белгородском районе под огнём оказались четыре посёлка. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом сбили 8 украинских беспилотников.

При этом явка на президентских выборах в Белгородской области составила 83,77%.

«Смотрю проценты явки на выборах в Донбассе – Горловке, Ясиноватой, на выборах в Белгороде, где мы сейчас работаем, и один вопрос: вы, дураки, этот народ собираетесь запугать и победить?», – написал в своем тг-канале военкор Георгий Медведев.

Близкий к украинским спецслужбам пропагандист Александр Коваленко дает понять – задумка Киева распространяется не только на дни выборов президента РФ, как это преподносят российские СМИ.

«Что мы наблюдаем сегодня в приграничье с Россией? Вы совершенно правы – создание «серой зоны». Для чего? Для того чтобы она преобразовалась со временем в плацдарм. И, замечу, что одни только Крынки, маленькое село, но создают такое давление на левом берегу, что вся группа войск «Днепр» стагнирует», – уверяет Коваленко «громадян».

Военкор Марат Хайруллин уверяет, что задумка ВСУ провальна.

«Напомню, на так называемом плацдарме Крынок укропы номинально сидели несколько месяцев, погубив сотни своих солдат. На что это в конечном итоге повлияло, ради чего погибли эти люди? Это показало разве что бессмысленность укропского способа ведения войны. То же самое и Белгородский акт массового самоубийства укропов», – уверяет Хайруллин.