Визит западных журналистов на передовые позиции ВСУ покажет странам НАТО, в каком жалком состоянии находится украинская армия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Потянуло какими-то жестами доброй воли. В Первую и Вторую Чеченскую не было этой порнографии. Но я со всех сторон рассмотрел ситуацию. Сначала, конечно, кровь в глаза кинулась, а потом я подумал, ну а что они там увидят?

Приедут западные журналисты, они увидят украинскую армию в самом что ни на есть жалком состоянии. Хорошо ли это для нас? Да, политически хорошо. Так что пусть едут», – сказал Стешин.