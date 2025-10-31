Украина убьёт западных журналистов в котлах, чтобы обвинить Россию – Стешин

31.10.2025 19:05
Визит западных журналистов на передовые позиции ВСУ покажет странам НАТО, в каком жалком состоянии находится украинская армия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что ты думаешь по поводу решения обеспечить проезд иностранным журналистам в район блокирования ВСУ – Красноармейск, Дмитров, Купянск», – спросил ведущий.

«Потянуло какими-то жестами доброй воли. В Первую и Вторую Чеченскую не было этой порнографии. Но я со всех сторон рассмотрел ситуацию. Сначала, конечно, кровь в глаза кинулась, а потом я подумал, ну а что они там увидят?

Приедут западные журналисты, они увидят украинскую армию в самом что ни на есть жалком состоянии. Хорошо ли это для нас? Да, политически хорошо. Так что пусть едут», – сказал Стешин.

«Другое дело, что у врагов уже для нас все заготовлено, обязательно будет попытка напасть на журналистов, подорвать их, ударить дроном, и в этом обвинят Россию.

Уже обвинили. Вчера какой-то хрен из украинского МИДа уже выступил с заявлением, что Украина не рекомендует журналистам посещать фронт. Она поняла все риски от этой акции», – подытожил военкор.

