Важнейшие порты на юге России были атакованы минувшей ночью в ходе одного из самых массовых налетов украинских дронов. Это Таганрог (обеспечивает связь внутренних вод России с морем) и Новороссийск (крупнейшая гавань на Черном море, через которую идёт большая часть экспорта), а также Туапсе.

Таким образом, ВСУ, начав несколько месяцев назад удары по российским НПЗ, пытается парализовать еще одну отрасль экономики РФ. К сожалению, в результате налёта есть разрушения, погибшие и раненые.

Основная часть дронов запускалась из-под Одессы (причем, местные фиксировали запуски на протяжении почти часа, в связи с чем возникает вопрос о судьбе в свое время разрекламированных самолётов с гиперзвуковыми ракетами, поставленными на дежурство у берегов Крыма). Затем рои беспилотников шли в обход Крыма к побережью Краснодарского края. Это еще раз доказывает необходимость лишить Украину выхода к морю.

Россия в свою очередь ночью продолжила выбивать объекты энергетики на Украине. Под комбинированным ударом «Гераней» и ракет оказался, в том числе, и Киев – поражение целей там продолжалось до самого утра. Интересно, что косвенно украинские каналы сами подтвердили избирательную работу ВС РФ – при подлете «Кинжалов» они призывали: «Все, кто возле энерго – в укрытия».

Таким образом, Украина и Россия продолжают взаимные удары, рассчитывая на экономическое истощение противника. Этот процесс будет продолжаться в ближайшие месяцы, дал понять депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ).

«По дедлайну: В администрации Трампа четких дедлайнов нет. То есть, нет истории, что надо подписать договор до 27 ноября или до 31 декабря. Раньше была подобная идея, сейчас она отошла на второй план. По сути, Трамп передал вот такое мнение: Хотите воевать до весны -воюйте. План будет такой же, какой есть сейчас. Придете весной – будем обсуждать его же».

Можно прогнозировать: на фоне вбросов очередных «мирных планов» ВС РФ продолжат наступление для освобождения всех конституционных территорий России, противник при поддержке НАТО усилит удары, рассчитывая спровоцировать кризис и недовольство населения.