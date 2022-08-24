Украина ударила Точкой-У по городу в глубоком тылу ЛНР

24.08.2022  09:47 (Мск), Ровеньки
Никмта Еременко.  
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Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Сегодня утром приблизительно в 6.30 по московскому времени ракетному обстрелу со стороны Украины подвергся тыловой город Ровеньки в ЛНР.

Об этом сообщают сразу несколько источников в республике.

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Первоначально в сообщениях речь шла об ударе “Хаймарсами”, однако позже политобозреватель Борис Рожин опубликовал в своем канале в Телеграм запись с камер наблюдения, которая показывает, что прилетела не ракета HIMARS как сообщали ранее, а обычная “Точка-У”.

Ровеньки находятся в 100 км от линии фронта. Удар пришёлся по центру города.

Пострадало здание городского МРЭО, здания рядом, несколько автобусов и автомашин.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник не искоючает, что удар был нацелен на Ровеньковскую нефтебазу, которая немного дальше от фактического места удара, но попал в здание МРЭО.

Интересно, что сообщения об ударе по Ровенькам совпали по времени с появившейся в СМИ информацией о готовящейся передаче Украине микробеспилотников от Норвегии и Великобритании.

Как сообщает сайт норвежского правительтва, Киев получит дроны Black Hornet, сумма помощи составит более 9 млн долларов.

Помимо самих беспилотников, Украине передадут запасные части, а также оплатят транспортировку устройств и обучение персонала. Отмечается, что дроны используются для разведки и выявления целей.

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