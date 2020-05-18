Украина угрожает Ирану «единым фронтом»

18.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Иран отказывается сотрудничать с Украиной в деле о сбитом «Боинге» «Международных авиалиний Украины» – власти страны не отвечают на запросы офиса генпрокурора и СБУ.

Об этом в интервью финансируемому Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, если так продолжится и дальше, Украина будет обращаться в международные суды с исками против Ирана.

«Переговоры об объективном расследовании, по гарантиям неповторения инцидентов в будущем и что касается компенсаций – семьям потерпевших, авиакомпании и государству Украина. Если переговоры зайдут в глухой угол, мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный Суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств – Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины…

Офис генерального прокурора вместе со Службой безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному делу в Украине и направили ряд запросов о международно-правовой помощи к иранской стороне, на которые иранская сторона до этого времени не ответила», – заявил Енин.

Напомним, «Боинг 737», принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит небе над Тегераном 8 января этого года. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.