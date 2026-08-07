Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не будет гарантировать безопасность избирательным участкам в новых российских регионах на выборах Госдумы РФ.

Об этом экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если будет интенсивный обмен ударами, встанет под большое сомнение, насколько вообще можно будет проводить выборы на оккупированных территориях. Поскольку те люди, которые будут их организовывать и стоять там с оружием на избирательных участках, являются законной целью для ВСУ», – сказал Чалый.

Он напомнил, что это первые федеральные российские парламентские выборы в новых регионах России, за исключением Крыма, и назвал их «преступлением».