«Выборы – это опасно». Украина готовит срыв кампании в Госдуму на новых территориях
Власти Украины должны резко активизировать кампанию по срыву выборов на новых территориях России, заявил киевский политолог Вадим Денисенко.
В своем блоге Денисенко раскрывает, почему для Киева срыв выборов – важная цель: поскольку высокая явка и голосование за партию власти там будет свидетельством поддержки СВО и «демонстрацией того, что эти регионы «окончательно стали российскими», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И эти выборы будут одним из главных аргументов Москвы на предстоящих переговорах о мире с одной стороны. А, с другой, они станут причиной серьезного давления на нас, почему можно и нужно проводить выборы во время войны», – опасается бандеровец.
Он требует срочно начинать подрывную кампанию:
«МИД должен начать кампанию по непризнанию этих выборов и будущего российского парламента уже сейчас. В 2024 году мы очень долго медлили и проиграли вчистую кампанию «Путин – нелегитимный президент». Сейчас у нас есть шанс добиться, хотя бы частичной, нелегитимности Думы.
Все посольства должны включиться в работу по дискредитации, так называемых, наблюдателей, которые планируют ехать в Россию и, особенно, на оккупированные территории;
Против всех участников выборов (кандидаты, члены комиссий, доверенные лица) будут открыты уголовные производства с очень ускоренной процедурой заочного осуждения», – призывает Денисенко.
Он даёт понять, что избирательные участки могут стать целью террористических атак ВСУ.
«Военная ситуация такова, что обеспечить безопасность голосования невозможно, поэтому уже сейчас нужно ежедневно по всем возможным каналам доносить до мира и до жителей оккупированных территорий, что выборы это опасно».
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