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Власти Украины должны резко активизировать кампанию по срыву выборов на новых территориях России, заявил киевский политолог Вадим Денисенко.

В своем блоге Денисенко раскрывает, почему для Киева срыв выборов – важная цель: поскольку высокая явка и голосование за партию власти там будет свидетельством поддержки СВО и «демонстрацией того, что эти регионы «окончательно стали российскими», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И эти выборы будут одним из главных аргументов Москвы на предстоящих переговорах о мире с одной стороны. А, с другой, они станут причиной серьезного давления на нас, почему можно и нужно проводить выборы во время войны», – опасается бандеровец.

Он требует срочно начинать подрывную кампанию:

«МИД должен начать кампанию по непризнанию этих выборов и будущего российского парламента уже сейчас. В 2024 году мы очень долго медлили и проиграли вчистую кампанию «Путин – нелегитимный президент». Сейчас у нас есть шанс добиться, хотя бы частичной, нелегитимности Думы. Все посольства должны включиться в работу по дискредитации, так называемых, наблюдателей, которые планируют ехать в Россию и, особенно, на оккупированные территории; Против всех участников выборов (кандидаты, члены комиссий, доверенные лица) будут открыты уголовные производства с очень ускоренной процедурой заочного осуждения», – призывает Денисенко.

Он даёт понять, что избирательные участки могут стать целью террористических атак ВСУ.