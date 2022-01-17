Украина упрашивает Германию начать поставки оружия для войны на Донбассе

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Новости Украины

Тема поставок Германией оружия Украине для войны на Донбассе обсуждалась сегодня в Киеве с прибывшим немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок.

«Не буду скрывать, что мы сегодня обговорили вопросы поставок вооружений. Я привёл аргументы и позицию украинской стороны. Однако, прежде всего, нам хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, и чтобы усилия, которые мы с Германией прилагаем в Нормандском формате, дали свой результат. Мы знаем, где и какое оружие мы можем получить, мы знаем, как его использовать исключительно для защиты нашей территории», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецкой коллегой.

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Сама Бербок ответила о перспективах поставок оружия уклончиво – вероятно, с учетом того, что после Киева ей предстоит посетить Москву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Немецкий вклад в поддержку Украины очень широкий. Ранее мы поддерживали Украину в плане лечения военных. Мы будем делать всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса использовать все дипломатические возможности», – сказала Бербок.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Бербок предоставить оружие Украине, отказаться от запуска «Северного потока-2» и начать выплачивать репарации за гибель украинцев во Второй мировой войне.