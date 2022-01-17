Украина упрашивает Германию начать поставки оружия для войны на Донбассе

17.01.2022  15:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, ВСУ-убийцы, Германия, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Тема поставок Германией оружия Украине для войны на Донбассе обсуждалась сегодня в Киеве с прибывшим немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок.

«Не буду скрывать, что мы сегодня обговорили вопросы поставок вооружений. Я привёл аргументы и позицию украинской стороны. Однако, прежде всего, нам хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, и чтобы усилия, которые мы с Германией прилагаем в Нормандском формате, дали свой результат. Мы знаем, где и какое оружие мы можем получить, мы знаем, как его использовать исключительно для защиты нашей территории», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецкой коллегой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Тема поставок Германией оружия Украине для войны на Донбассе обсуждалась сегодня в Киеве с...


Сама Бербок ответила о перспективах поставок оружия уклончиво – вероятно, с учетом того, что после Киева ей предстоит посетить Москву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Немецкий вклад в поддержку Украины очень широкий. Ранее мы поддерживали Украину в плане лечения военных. Мы будем делать всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса использовать все дипломатические возможности», – сказала Бербок.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Бербок предоставить оружие Украине, отказаться от запуска «Северного потока-2» и начать выплачивать репарации за гибель украинцев во Второй мировой войне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть