Украина усиливает террор в Крыму

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Поезда из Севастополя будут временно отправляться из Симферополя до окончания ремонта железнодорожных путей, поврежденных в результате взрыва в районе станции Чистенькое под Симферополем.

Взрыв, как сообщал «ПолитНавигатор», произошел в результате диверсии.

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«Сошли с рельсов вагоны товарного состава, профильные службы разбираются сейчас в причине, и заключение по окончании расследования даст управление Федеральной службы безопасности. Идут работы по восстановлению движения и товарных составов, и пассажирских, соответственно», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Предварительно ремонт путей завершат к вечеру. Судя по всему, под рельсы заложили самодельное взрывное устройство, и якобы перед тем, как произошел взрыв, на путях видели подозрительного мужчину.

Заряд рванул в начале состава, вырвав часть рельс. Под полотном образовалась воронка диаметром в 15 метров. Опрокинулись 8 из 22 вагонов товарного поезда. У машиниста шок, но он цел и невредим.

Движение составов на участке от Севастополя до Симферополя остановлено. Пассажиров поездов, следующих из Севастополя, будут подвозить автобусами в крымскую столицу. Минтранс Крыма опубликовал расписание отправки автобусов из Симферополя и Бахчисарая, которые временно заменят пригородные электрички. Они будут ходить с привокзальных площадей по расписанию электропоездов.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что за диверсией стоят «патриоты», а их целью стал состав с военным инвентарем.

Накануне крымско-татарский ресурсный центр в Киеве объявил о начале «шторма в социальных сетях, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа» – 18 мая исполняется 79 лет депортации крымских татар. Одним из атрибутов «шторма» является изображение товарного состава, на котором в 1944 году вывозили крымских татар в места массового переселения.

Тем не менее, у наблюдателей есть версии, что взрыв направлен на срыв курортного сезона.

«По моему мнению диверсия на ж/д в Крыму носит прежде всего психологический характер и направлена на срыв курортного сезона. Задача украинских спецслужб запугать людей, которые едут в Крым. Думаю, выводы из указанной ситуации будут сделаны, виновные найдены, безопасность увеличена», – написал в своем телеграм-канале блогер Александр Талипов.

«Крым, как и все регионы России, граничащие с террористическим образованием «Юкрэйн», является прифронтовой территорией. Впрочем, алчных безответственных «россиян» готовых за несколько тысяч рублей совершить диверсию, во всей стране с избытком, – отмечает обозреватель Сергей Веселовский. Повторю в стотысячный раз: НА ТЕРРОР НУЖНО ОТВЕЧАТЬ АНТИТЕРРОРОМ! Как внутри страны (военно-полевой суд, смертная казнь, желательно публично-показательная), так и за её пределами. Мы ведь поимённо знаем, кто организовывает, вербует и поставляет компоненты для СВУ. Впрочем, они и не скрываются. Более того, хвастают своими «достижениями».