Украина установила мировой антирекорд по ковиду

Новости Украины

В то время как украинские власти неустанно сообщают об улучшении показателей в деле борьбы с ковидом, специалисты мирового уровня в ужасе от роста смертности в бывшей советской республике.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил депутат Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера была обнародована информация, что Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на то, что Украина является единственной страной в мире, где наблюдается увеличение суточной смертности от ковида.

Как такое может быть? Сколько мы можем слышать, что «мы всё победили, что у нас лучшие показатели», в то время как специалисты мирового уровня говорят: «у вас беда, спасайте людей»?!» – возмущался Шуфрич.

Он потребовал создать в Верховной раде «центр координации действий по защите граждан Украины от последствий пандемии».

Напомним, ранее львовские врачи, комментируя ситуацию с ковидом, пожаловались на переполненные больницы и урезание финансирования.