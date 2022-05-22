Украина устроила дерзкий теракт в городе, занятом российскими войсками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Громкое ЧП в занятом российскими войсками городе Энергодар Запорожской области, где живут атомщики, обслуживающие близлежащую АЭС. Сегодня утром, в парадном дома матери народного мэра Андрея Шевчика сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал сам мэр и два его охранника. Жизни людей вне опасности, хотя устройство было достаточно мощным – 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Большую часть энергии взрыва принял на себя электрощитовой шкаф, в котором и была заложена взрывчатка.

О подоплеке украинского теракта в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает начальник милиции Энергодара Алексей Селиванов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Пострадавший руководитель города

Покушение на народного мэра Энергодара Андрея Шевчика – это попытка запугать жителей Энергодара и Запорожской области в целом. Не имея возможности победить военным путем – а реально ситуация на фронтах (в частности, на Запорожском) для ВСУ неутешительна.

Поэтому украинцы действуют методом террора. Буквально – запугиванием. Дело в том, что российская администрация на освобожденных территориях взяла твердый курс на интеграцию региона в состав России. По «Крымскому» варианту, а не по варианту ЛДНР.

Жители уже поняли, что никаких жестких мер со стороны России им не грозит. Мирная жизнь налаживается, а перспективы интеграции в состав России реальны и выгодны. Прямо сейчас в регионе вводится рублевое обращение, начинается выплата пенсий и пересчет заработной платы в рублях. Принимаются решения по облегчению молодежи с украинскими дипломами поступления в российские ВУЗы.

Поэтому украинские спецслужбы стараются максимально затруднить процесс, запугивая жителей Юга России – Запорожской и Херсонской областей. Работают фабрики ботов и десятки телеграм-каналов для каждого из освобожденных городов, где публикуются фото лиц, работающих с русскими освободителями и администрацией, с запугиванием их всевозможными карами.

Запугиванием был и теракт против Андрея Шевчика. Мол, будешь сотрудничать с русскими – тебя убьют. Но не убьют. Безусловно, мужественные люди, которые сегодня берут на себя ответственность и становятся мэрами населенных пунктов, главами коммунальных предприятий, начальниками органов правопорядка, становятся мишенью угроз и даже покушений. Все это – элементы пропагандистской войны. Украинская пропаганда долбит, что отберет Новороссию и Тавриду назад, и что сотрудничать с русскими – опасно.

Но параллельно с черной работой украинских спецслужб идет и работа русских правоохранителей. Есть уже десятки схем и групп, деятельность которых пресечена органами на освобожденной территории.

Нам становятся известны механизмы вербовки исполнителей терактов украинскими спецслужбами. Известен круг лиц, которые привлекаются к совершению противоправных действий. Найдены десятки схронов с вооружением и взрывчаткой, оставленные сбежавшими украинцами. Кстати, как вы думаете, откуда взяла и берет оружие полиция освобожденных территорий? Могу сказать, что не из России!

Так что, братья продолжают работать. И выздоровевший мэр Энергодара обязательно вновь станет в строй.