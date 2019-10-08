Украина уже не получит Донбасс

08.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Донецке не верят, что подписание Киевом так называемой «формулы Штайнмайера» вернет республики Донбасса в состав Украины.

Об этом «Известиям» заявил донецкий волонтер и общественный деятель, участник событий в Славянске в 2014 году Александр Жучковский.

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«Я, как и большинство местных жителей, отношусь к принятому документу с иронией. Но беспокоиться не стоит. Никто нас Киеву не отдаст. Минские соглашения тоже направлены были на разрешение конфликта, но, как видим, не реализуются. Смотреть нужно на факты. А факты такие: республики Донбасса находятся в рублевой зоне, системы образования переводятся на российские стандарты и так далее. И вдруг – вся огромная работа насмарку? Это нереально», – убежден Жучковский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил, что в лучшем случае Киев может получить лишь формальный, но не фактический суверенитет над Донбассом.